البابا فرنسيس: نساء العراق يواصلن منح الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات

القاهرة - سامية سيد - أشاد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، بالمرأة العراقية وشجاعتها .. قائلا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "أود أن أشكر كل النساء، خاصة نساء العراق الشجاعات".

وغادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، مطار بغداد الدولي عائدا إلى العاصمة الإيطالية روما ، حيث كان في وداعه الرئيس العراقي برهم صالح .

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/عن البابا قوله:"نساء العراق يواصلن منح الحياة، بالرغم من الانتهاكات والجراحات".

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية ، أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح تبادل أطراف الحديث مع بابا الفاتيكان، في قاعة التشريفات بمطار بغداد الدولي قبيل مغادرته.

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد وصل إلي العراق، أمس الأول الجمعة في زيارة تاريخية استمرت عدة أيام شملت محافظات النجف وذي قار واربيل ونينوى .