شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا فى يوم المرأة العالمى: تعمل وترعى وتملأ الفراغات وترفع الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الملكة رانيا العبد الله، قرينه عاهل الأردن، الملك عبد الله الثانى، على الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، الذى يوافق 8 مارس من كل عام، ووجهت رسالة إلى المرأة في كل أنحاء العالم وخاصة المرأة الأردنية.



الملكة رانيا

ونشرت الملكة رانيا، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من الصور برفقة نساء أخريات، منهم العاملات في المجال الصحى والخدمى بصفة عامة، وعلقت على الصور: "خلال أزمة كورونا، رأينا المرأة الأردنية تقف في الصفوف الأولى، جندية وطبيبة وممرضة، معلمة وأم وغيرها، كل واحدة تعطي في ميدانها، تعمل وتدرس وتَرعى وتملأ الفراغات وترفع الهِمم".

وتابعت: "اليوم ليس للاحتفال الرمزي بالمرأة، بل لتتذكر كل امرأة أينما كانت وفي كل يوم بأنها القوة والعطاء والحب، وأنها تضىء كل مكان توجد فيه، كل عام وكل نساء الأردن والعالم بخير".



الملكة رانيا تتوسط مجموعة من السيدات الأردنيات



الملكلة رانيا تتوسط مجموعة من العاملات فى المجال الخدمى



الملكة رانيا تتوسط مجموعة من السيدات احتفالا بيومهن العالمى



الملكة رانيا تتوسط مجموعة من العاملات فى المجال الطبى

وكانت الملكة رانيا، قد أكدت - فى وقت سابق - على أهمية تحقيق المساواة في توزيع لقاحات كورونا بين الجنسين، قائلة: "من الضرورى التأكد من أن المساواة في اللقاحات هي أولوية بالنسبة لنا لأن هناك سحابة فوقنا جميعا ليس فوق الدول الفقيرة فقط سواء كنت غنيا أو فقيرا سواء كنت دولة ذات دخل مرتفع أو منفخض هناك سحابة من عدم المساواة".

وأضافت الملكة رانيا، في مقابلة مع شبكة cnn، "أن عدم المساواة لا يتعلق فقط بكيفية تأثر الأشخاص البعض أكثر بكثير من الاخرين وإنما بقدرتنا على التعافي أيضا، لقد كشفت وأثبتت هذا الجائحة التشققات في نظامنا العالمي فيما يتعلق بعدم المساواة في الدخل وعدم المساواة بين الجنسين والظلم الاجتماعي، ولا يمكن إضافة عدم المساواة في الصحة على رأس ذلك".