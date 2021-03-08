شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الليبي يتجه إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة لحكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى سرت لحضور جلسة منح الثقة لحكومته، بحسب ما أوردته قناة العربية، وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا "يان كوبيش" أهمية عقد مجلس النواب الليبي جلسته الإثنين في مدينة سرت، معتبرًا أنها خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.



ودعا كوبيش - في بيان للبعثة الأحد نقلته بوابة الوسط الليبية - إلى عدم عرقلة الجلسة المقررة لمجلس النواب غدا في مدينة سرت "تحت أية ذريعة"، باعتبارها الجلسة الأولى منذ سنوات عدة.



وشدد كوبيش قائلا: "يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة".