شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تكشف عن أعداد المصلين والمعتمرين منذ شهر صفر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير: أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 10 ملايين معتمر ومصلٍ منذ عودة العمرة والصلاة. وأوضحت في “إنفو جرافيك”، نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الإثنين، إحصائية بأعداد المصلين والمعتمرين، منذ عودة العمرة والصلاة، وإجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 1442/2/17هـ، حتى تاريخ 1442/7/22هـ. وأظهرت الإحصائية تفويج مليونَي و754 ألف معتمر و8 ملايين مصلٍ حتى تاريخ 6 مارس الجاري.

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