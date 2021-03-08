شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط باكستاني صوّر رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم وتباهى بحيازته أموالاً مجهولة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبص على وافد باكستاني الجنسية، لقيامه بتصوير رجال الأمن والمركبات الرسمية، والتباهي بحيازته أموالاً مجهولة المصدر، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم رصد مقطع فيديو لشخص يقوم بتصوير رجال الأمن والمركبات الرسمية خلال أداء مهام عملهم في الرياض.
وأشارت إلى أن المتهم في العقد الرابع من العمر، وقد جرى إيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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