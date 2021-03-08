الحريري يعلق على هجمات "أنصار الله" الأخيرة على السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الحريري​ على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا إن "الهجمات الحوثية الأخيرة على ​المملكة العربية السعودية​ تشكل اعتداء متماديا على استقرار المنطقة وتحدياً مكشوفاً لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية".

وأكد الحريري أن "تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكد عليها مهما بلغت التحديات".

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت في تصريح مساء اليوم أنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

وقال العميد سريع في بيانه المشور على صفحته في "تويتر": "استهدفت شركة أرامكو في ميناءِ رأسِ التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في "عملية توازُن الردعِ السادسة، فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بأربعِ طائرات مسيرة نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".