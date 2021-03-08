بابا الفاتيكان يغادر مطار بغداد الدولى عائدا إلى روما

القاهرة - سامية سيد - غادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، صباح اليوم الاثنين، مطار بغداد الدولي عائدا إلى العاصمة الإيطالية روما ، حيث كان في وداعه الرئيس العراقي برهم صالح .

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية ، أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح تبادل أطراف الحديث مع بابا الفاتيكان، في قاعة التشريفات بمطار بغداد الدولي قبيل مغادرته.

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قد وصل إلي العراق، أمس الأول /الجمعة/ في زيارة تاريخية استمرت عدة أيام شملت محافظات النجف وذي قار واربيل ونينوى .

