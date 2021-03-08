إصابة 4 مدنيين جراء إطلاق نار من أراض خاضعة لسيطرة قوات تركية شمال سوريا

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية بإصابة 4 أشخاص جراء إطلاق نار من داخل أراض خاضعة لسيطرة القوات التركية شمال سوريا، وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء البحري ألكسندر كاربوف "أصيب 4 أشخاص مدنيين في منطقة عامودا الواقعة على بعد 25 كيلومترا غربي القامشلي جراء قصف بأسلحة نارية من داخل أراض خاضعة للقوات المسلحة التركية".

وأضاف كاربوف ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ أن مسلحين منتشرين قرب القوات التركية في منطقة مدينة الباب استهدفوا براجمة صواريخ محطة كهربائية تقع على بعد كيلومترين من بلدة جب الصفا.



وأشار إلى وقوع احتجاجات في مناطق عدة بمحافظتي إدلب وحلب ضد أنشطة مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تتكون بالدرجة الأولى من عناصر تنظيم "جبهة النصرة" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، مضيفا أن تشكيلات موالية لتركيا فرقت المظاهرات واعتقلت حوالي 50 شخصا بسبب المشاركة فيها.