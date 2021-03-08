شرطة المدينة: الإطاحة بمقيميْن امتهنا سرقة بطاريات شحن أبراج الاتصالات (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ألقت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، القبض على مقيمين أحدهما يمني، والآخر مصري بتهمة سرقة بطاريات شحن أبراج الاتصالات. وأوضحت شرطة المدينة، عبر فيديو نشره حساب سناب الداخلية، أن المتهمين قاما بسرقة 40 بطارية شحن لأبراج الاتصالات تابعة لإحدي شركات الاتصالات في 8 مواقع. وأكدت شرطة منطقة المدينة المنورة أنه تم إيقاف المتهمين، وتم إحالتهما للنيابة العامة.

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