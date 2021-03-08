شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم رفع الصوت بالذكر والقرآن أثناء تشييع الجنازة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، حكم رفع الصوت بالذكر أو القرآن الكريم خلال تشييع جنازة المتوفى.
وقال “الخثلان”، في مقطع فيديو على “تويتر”: إنه يُكره رفع الصوت عند تشييع الجنازة، مستنداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار”.
وأكد أن رفع الصوت ينافي الأدب المطلوب عند حضور الجنازة، من خضوع واستكانة والتذكر والاعتبار.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حكم رفع الصوت بالذكر والقرآن أثناء تشييع الجنازة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.