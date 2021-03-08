شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم رفع الصوت بالذكر والقرآن أثناء تشييع الجنازة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، حكم رفع الصوت بالذكر أو القرآن الكريم خلال تشييع جنازة المتوفى.

وقال “الخثلان”، في مقطع فيديو على “تويتر”: إنه يُكره رفع الصوت عند تشييع الجنازة، مستنداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار”.

وأكد أن رفع الصوت ينافي الأدب المطلوب عند حضور الجنازة، من خضوع واستكانة والتذكر والاعتبار.