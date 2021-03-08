شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس: مستقر بوجه عام على مناطق المملكة.. واليوم أول منازل فصل الربيع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط .

ارتفاع درجات الحرارة

وتوقع موقع طقس العرب أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة بحيث يصبح الطقس حار نسبياً وفي بداية الثلاثين مئوية في أجزاء مختلفة من المملكة عدا الأجزاء الشمالية وصولا لشمال حائل إضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية والتي يتوقع أن تشهد أجواء معتدلة.

بداية فصل الربيع

وقال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الإثنين، هو بداية “سعد السعود” الذي يعد أول منازل فصل الربيع فعلياً، ومدته 13 يوماً.

وأضاف الحصيني أن الطقس في هذه الأيام يكون معتدلاً بشكل عام ويشهد أيضاً هطول أمطار، كما تغرس فيه فسائل النخيل ويقلم العنب والتين ويزرع البرسيم والخضار، وتفرخ الطيور البرية.

وأوضح: “في هذه الأجواء نودع الشتاء لكن لا نودع البرد”، ناصحاً بعدم التسرع برفع الملابس الشتوية، خاصة لسكان المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

وأشار إلى أن العرب كانت تقول قديماً عن هذا الوقت: “إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، وأخضر كل عود، وانتشر كل مصرود، وكره في الشمس القعود”.