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الخارجية اليمنية تحتج على لقاء رئيسة بعثة الصليب الأحمر بسفير إيران لدى صنعاء

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دبي - محمود عبدالرازق - صنعاء – سبوتنيك. وجاء ذلك على خلفية لقاء رئيسة بعثتها في اليمن كاترينا ريتز، السفير الإيراني لدى جماعة "أنصار الله" حسن إيرلو، الذي وصفته بأنه "قائد الحرس الثوري في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين المدرج على القائمة السوداء للجمهورية اليمنية".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، أكدت الخارجية اليمنية أنها "تنتظر إيضاحات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول ملابسات الخطأ الذي وقع فيه مكتب الصليب الأحمر".

وأشارت إلى "أنها ستتخذ الإجراءات السيادية وفقا للقانون اليمني".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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