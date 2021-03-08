اخبار الخليج

صحيفة: ترامب رفض فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية قبل مغادرته

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن سياسيين لبنانيين تواصلوا مع مساعد ​وزير الخارجية​ الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد شينكر،​ قال لهم إن "إدارة الرئيس الأمريكي السابق ​دونالد ترامب​ رفضت الأخذ بتوصية قدمها لإصدار دفعة جديدة من العقوبات على كيانات وشخصيات لبنانية أعدها ضمن لائحة طويلة، عشية رأس السنة".

ولفت المسؤول الأمريكي السابق إلى أنه لا يعرف سبب تردد وزير الخارجية السابق ​مايك بومبيو​ حيال الأمر. وشكك شينكر في أن تكون ​الإدارة الأمريكية​ ​الجديدة​ قد حسمت أمرها في كيفية التعامل مع الملف اللبناني.

وكان حزب الله اللبناني قد اتهم واشنطن بصرف 10 مليارات دولار في لبنان لدعم جماعاتها وعملائها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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