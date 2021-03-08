عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميجان ماركل: تزوجت الأمير هاري قبل 3 أيام من الزفاف الملكي

الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365

بدأ اللقاء المنتظر بين المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، ودوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بعدما قررا الحديث لأول مرة عن تفاصيل حياتهما وأسباب ابتعادهما عن القصر الملكي وأيضا الزواج والأمومة والعيش خارج المملكة المتحدة ومؤسسة أرتشي الخيرية.



هذا اللقاء الذي أحدث أصداء قوية قبيل عرضه بسبب طرح المقاطع الترويجية للحلقة التي وثقت أسئلة وينفري حول صمت ميجان، هل كان برغبتها أم تم إسكاتها؟ وأيضاً أحدث تصريح الأمير هاري بأنه كان قلقًا بأن يُعيد التاريخ نفسه وأن يحدث لميغان مثلما عانت منه والدته.

بدأ اللقاء بتأكيد من أوبرا أنه لا يوجد أي حدود أو قيود وأكدت أن ميجان لم تتلق أي مقابل مادي مقابل ظهورها معها في البرنامج.

وكشفت ميجان أنها بالفعل تزوجت الأمير هاري قبل 3 أيام من عقد الزفاف الملكي وأنهما تبادلا النذور أمام كبير أساقفة كاتدرائية كانتربري.

وأوضحت أيضًا ما حدث معها والتمييز الذي تعرضت له عند تغطية أخبار حملها وأن الصحافة تتعامل بشكل رقيق مع كيت ميدلتون على عكس ما حدث معها ووصفت الأمر بأنه كان بمثابة قصة بطل وشرير.

واتهمت ميجان العائلة المالكة بالكذب حيث قالت خلال اللقاء أن جميع من حولها تلقوا تعليمات بعدم التعليق، وجميعهم كانوا على استعداد للكذب تحت مبرر هذا من أجل حمايتكم، ولكن هذه الحماية لم تحارب التغطية الصحفية السلبية عنها.

وتابعت عندما ازدادت الأمور سوءًا أكتشفت أنهم ليسوا محميين وأن الجميع على استعداد للكذب لحماية أفراد الأسرة الآخرين وليس حمايتها هي وزوجها.