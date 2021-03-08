شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعرب عن تعازيها للجزائر في ضحايا فيضانات مدينة الشلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، عن تعازي بلاده للجزائر في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدينة الشلف الجزائرية، وأسفرت عن وفاة ستة مواطنين.

وقدم الجرندي - عبر حسابه على (تويتر) - لنظيره الجزائري صبري بوقدوم، ولأهالي الضحايا وذويهم، أصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر المواساة، معربا عن تضامنه مع الجزائر الشقيقة.

وكانت ولاية الشلف الجزائرية قد شهدت، يوم السبت، تساقط أمطار غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات وخسائر في الأرواح.