عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تتحدى جوجل بخدمة البريد الإلكتروني Petal Mail

الإثنين 8 مارس 2021

الخليج 365

تستعد شركة هواوي لإطلاق خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها المسماة Petal Mail لملء الفراغ الذي تركه Gmail.



وبعد الحظر المفروض على هواوي من الولايات المتحدة، لم يعد بإمكان الشركة الصينية الوصول إلى خدمات Google Mobile Services.

ووفق تقرير لموقعaitnews، يعني ذلك أن هواوي لم يعد بإمكانها استخدام خدمة بريد Gmail الشهير، ومع ذلك، فقد بذلت هواوي الكثير لسد الفجوة.

وبالرغم من أن أعمال الهواتف الذكية في هواوي تكافح في مواجهة العقوبات الأمريكية المستمرة، إلا أن الشركة تبذل جهودًا متواصلة لتوفير تجربة برمجية جيدة عبر أجهزتها.

وأطلقت الشركة منذ ذلك الحين خدمات Huawei Mobile Services التي تسعى إلى تقديم بديل لخدمات Google Mobile Services.

وبالرغم من أن هذه الخدمات لم تنتشر خارج الصين، فإن هواوي بدأت باختبار بديل Gmail الخاص بها في الصين المسمى Petal Mail.

ويمكن للمستخدمين الآن التسجيل في الخدمة، حيث يمنحك التسجيل بريدا إلكترونيا مستضافا لدى خدمة Petal Mail، إلى جانب امتياز تقديم الملاحظات أثناء مرحلة الاختبار الأولية.

ويتضمن ذلك البريد الوارد، والبريد المميز بنجمة، والمسودة، والبريد المرسل، والمهملات، والرسائل غير المرغوب فيها.

وتنقسم الواجهة إلى عمودين، حيث يُفترض أن يُظهر العمود الأول جميع رسائل البريد الإلكتروني في البريد الوارد للمستخدم، بينما يعرض العمود الثاني البريد الإلكتروني المحدد في النموذج الموسع.

وكشف تصنيف أجرته شركة تحليل البيانات التكنولوجية IPlytics عن احتلال شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي صدارة شركات العالم في براءات الاختراع الخاصة بتطوير شبكات الجيل الخامس "5G".

وبحسب التصنيف، فإن هواوي استحوذت على 15.4% من براءات الاختراع الممنوحة والنشطة في جميع أنحاء العالم.