شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 4 مفحطين 30 يومًا وتغريمهم 30 ألف ريال بالخرج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قررت هيئة الجزاءات بمرور محافظة الخرج توقيف 4 مفحطين لمدة 30 يومًا، وحجز مركباتهم لمدة 30 يومًا.
كما تضمن القرار تغريم كل منهم بغرامات متفاوتة، تراوحت بين 20 ألف ريال و31 ألف ريال.
ويأتي هذا القرار، استمرارًا لحملة مرور محافظة الخرج في مواجهة ظاهرة التفحيط وما يصاحبها من مخالفات بكل حزم، وضبط مخالفات التفحيط في المحافظة لضمان سلامة الجميع.
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