شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» تحذر من مخالفة بشأن العداد.. 50 ألف ريال غرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، جميع المشتركين من ارتكاب مخالفة إزالة العدد ووضع وصلة مباشرة، متوعدة المخالفين بتوقيع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: إزالة العداد ووضع “وصلة مباشرة” مخالفة لنظام حماية المرافق العامة، يعرّضك لغرامة تصل إلى 50 ألف ريال”.

وفي تغريدة أخرى طالبت الشركة جميع المشتركين بتصفية حسابات فاتورة المياه قبل نقل ملكية العقار.