شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودان، أمس الأحد في الخرطوم، مع الفريق مليك روبن بيك نائب وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي المفتش العام للقوات المسلحة السودانيه.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن اللقاء تطرق إلى سبل دعم وتطوير الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان والاستفاده من تجارب وخبرات القوات المسلحة السودانية في مجال التفتيش العسكري.