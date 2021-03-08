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مباحثات عسكرية بين الخرطوم وجنوب السودان

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القاهرة - سامية سيد - التقي الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودان، أمس الأحد في الخرطوم، مع الفريق مليك روبن بيك نائب وزير الدفاع بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي المفتش العام للقوات المسلحة السودانيه.

 

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن اللقاء تطرق إلى سبل دعم وتطوير الجيش الشعبي بدولة جنوب السودان والاستفاده من تجارب وخبرات القوات المسلحة السودانية في مجال التفتيش العسكري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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