شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: وفاة 30 مهاجرا إفريقيا وإصابة 170 آخرين بمعسكر احتجاز للحوثيين فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، وفاة 30 مهاجرا إفريقيا على الأقل وإصابة 170 آخرين بينهم 90 فى حالة حرجة في الحريق نشب في مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة للحوثيين.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، عن وفاة عدد من المهاجرين الأفارقة والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي وقالت المنظمة إن الحريق أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص، مشيرة إلى أن التقارير تفيد بأن إجمالي عدد المتوفين أعلى من ذلك بكثير.

وأشارت منظمة الهجرة الدولية، إلى أنها تقوم بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحًا، بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة، مبينة أن فريقها يقوم أيضًا بتوزيع الطعام على المتضررين، مؤكدة أن سبب الحريق في مركز الاحتجاز لا زال غير واضح، مشيرة إلى أن هذا الحادث يعد واحداً من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن.