شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» يضبط 21 مواطناً ومقيماً خالفوا نظام الرعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفا لنظام البيئة، منهم (17) مواطنا و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (558) رأسا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، لافتا إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية التي يمنع فيها الرعي تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.