من الكويت إلى السعودية... تقرير أمريكي يرتب دول الخليج من حيث الحريات والحقوق السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - يشار إلى أن "فريدوم هاوس" هي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وتجري البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان.

وبحسب ترتيب المنظمة حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى خليجياً في الحريات المدنية والحقوق السياسية، تلتها قطر ثم سلطنة عمان، تلتها الإمارات، فالبحرين، وحلت السعودية في المرتبة الأخيرة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقالت المنظمة أن الكويت حققت إنجازات على صعيد الحريات المدنية خلال العام الماضي.

وحلت الكويت في المركز 143 عالمياً والأولى خليجياً من بين 201 دولة وبمجموع 37 من 100 درجة، بحسب المصدر ذاته.

وذهب التقرير إلى أن الحريات الفردية التي تتراوح بين الحق في التصويت وحرية التعبير والمساواة أمام القانون، يمكن أن تتأثر بالجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية، معتبراً مع ذلك أن الحريات في الكويت "جزئية".