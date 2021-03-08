شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 16 مدنيا جراء الألغام الحوثية خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الألغام الحوثية، خلال شهر يناير الماضي، عن مقتل وإصابة 16 مدنيا وألحقت بممتلكاتهم خسائر كبيرة، وأعاقت عودة النازحين إلى منازلهم.

وقال المرصد اليمني للألغام - وفقا لتقارير محلية - إن ميليشيات الحوثي زرعت منذ بداية الانقلاب أكثر من مليوني لغم أرضي في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية.

ولفت المرصد إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل حصد المزيد من أرواح المدنيين اليمنيين، بعد أن حولت البلاد إلى أكبر حقل ألغام في العالم، حيث زرعت قبيل خروجها من مديرتي بيحان وعسيلان في شبوة شبكة ألغام عشوائية، أودت بحياة عشرات المدنيين.

وتعد الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع آلاف الضحايا.