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الكويت تدين مواصلة الحوثيين استهداف مدنيين ومنشآت مدنية بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - أدانت الخارجية الكويتية مواصلة ارتكاب الحوثيين الجرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.
واعتبرت الخارجية الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية يمثل تصعيدا خطيرا وإضرارا بأمن السعودية و تقويضا لاستقرار المنطقة و تحديا للقانون الدولي والإنساني.
وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام مع السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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