شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أسلحة وذخائر فى ولاية القضارف السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت شعبة استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف (في شرق السودان) كمية من الأسلحة والذخائر في محلية "القلابات الغربية"، كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، كما أوقفت أفراد العصابة القائمة على عملية التهريب.

وأكد الفريق الركن عبد الله البشير نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للتدريب - خلال تفقده اليوم الأحد المضبوطات برئاسة الفرقة الثانية مشاة - حرص الاستخبارات العسكرية والجيش على بسط الأمن والتصدي لكل الانفلاتات الأمنية ومراقبة الشريط الحدودي.

وقال إن المنطقة العسكرية الشرقية تسعى لوضع يدها على كل الأنشطة والأعمال الخارجة عن القانون للحفاظ على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي.

وشملت المضبوطات 3990 طلقة مدفع جرنوف، إلى جانب 18243 طلقة كلاشنكوف و 53 خزنة كلاشنكوف و 24 طبنجة، و 38 بندقية كلاشنكوف، وأكثر من 40 قنبلة يدوية.