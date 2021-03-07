شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: غرامات مالية بحق 4 معلنين ضللوا المستهلك في «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، توقيع غرامات مالية تقدر بنحو 160 ألف ريال، بحق 4 معلنين ضللوا المستهلك في “سناب شات”.

وأوضحت التجارة، أن المعلنين الأربعة روجوا لتعاملات مالية غير مرخصة تحت شعار “استثمر وقتك على الإنترنت”.

وأضافت وزارة التجارة “أن المعلنين المخالفين وهم مواطن سعودي وكويتي ومقيمتان من الجنسية اللبنانية والتركية، روجوا لمنصة غير مرخصة بهدف إغراءات الكسب السريع في أسواق الأسهم العالمية”.