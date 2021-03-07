شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. مستقر بوجه عام ومكة وطريف تسجلان أعلى وأقل حرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمشيئة الله، طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزئين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة فتسجل مكة المكرمة 36 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل طريف 5 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، بمشيئة الله، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).