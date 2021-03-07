مصدر بـ"الطاقة" السعودية: تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية لهجوم طائرة مسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأَضاف: "لم ينتج عن محاولة الاستهداف، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار المصدر، بحسب الوكالة الرسمية "إلى محاولةٍ مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة".

​وأكد المصدر أنه "لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات".

وتابع: المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي".

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وشدد على أن "المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية".

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن، أعلنت في تصريح مساء اليوم أنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

وقال العميد سريع في بيانه المشور على صفحته في "تويتر": "استهدفت شركة أرامكو في ميناءِ رأسِ التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في "عملية توازُن الردعِ السادسة، فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بأربعِ طائرات مسيرة نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".