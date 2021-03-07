شكرا لقرائتكم خبر عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تزور دارفور الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، ناقشت مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية، ترتيبات زيارة مرتقبة للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، إلى دارفور في شهر أبريل القادم.

والتقت وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة فاكيسو موشوشوكو، حيث نقل الوفد تهاني بنسودا إلى وزيرة خارجية السودان، بمناسبة توليها منصبها، وحرصها على زيارة دارفور قبل انتهاء فترة عملها.

وبحث الطرفان سبل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير الماضي لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة، وتسهيل مهام الوفود، وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجهه.

من جانبها، ثمنت وزيرة الخارجية السودانية، جهود وفد المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدة استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد، وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.