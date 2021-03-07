شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل 8 مهاجرين بحريق فى معسكر احتجاز يديره الحوثيين فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لا منذ قليل، مقتل 8 مهاجرين بحريق في معسكر احتجاز يديره الحوثيون في صنعاء.

وفى وقت سابق حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بشكل كامل، عقب عارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي.

وذكر الجيش اليمني - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

ولقي 70 عنصرا من مليشيات الحوثي، في وقت سابق، مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في مواجهات مع الجيش اليمني بجبهة مقبنة غرب تعز.