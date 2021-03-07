التحالف العربي: اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما مليشيا الحوثي صوب جازان

الكويت - هبة التوبجي - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه مدينة جازان.

وكان التحالف قد أكد اعتراض وتدمير ما مجموعه 12طائرة بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. وفقا لـ”العربية”

وكشف التحالف عن اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير 4 مسيرات، ليرتفع العدد إلى 12 طائرة مسيرة مفخخة أطلقت تجاه السعودية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من الميليشيا.

وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيا.

وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.