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الداخلية تواصل حملتها “الوقاية أمان” عبر (14) مركزًا

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: واصلت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة “الوقاية أمان” لتقديم لقاحات فيروس (كوفيد-19) لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية وذويهم، عبر (14) مركزًا موزعًا على العديد من مناطق ومدن المملكة، تحت إشراف فرق مختصة من الخدمات الطبية بالوزارة ومستشفيات قوى الأمن في (الرياض -مكة المكرمة – الدمام)، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المملكة.
ودعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية منسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية بالتسجيل وذويهم في منصة “صحتي” للحصول على اللقاح، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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