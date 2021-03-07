اليمن: تصعيد مليشيا الحوثي بمأرب يؤكد استمرار تهريب أسلحة من إيران

الكويت - هبة التوبجي - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، إن استمرار تصعيد الحوثيين في مأرب وهجماتهم المتكررة ضد السعودية يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيا.

ورأى الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر” أن “استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب بالتزامن مع تصاعد هجماتها الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، يؤكد استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية، وأن الميليشيا مجرد أداة لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول المنطقة”.وفقا لـ”العربية”

وأضاف: “الهجمات تؤكد مضي النظام الإيراني في تقويض جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وأن ميليشيا الحوثي مجرد واجهة لإدارة هذا المخطط عبر خبراء وسلاح إيرانيين دون اكتراث بتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين جراء استمرار الحرب”.

وتابع الإرياني: “الهجمات الإرهابية تؤكد تحدي ميليشيا الحوثي لإرادة المجتمع الدولي، وأنها لا تفقه لغة السلام ولا تتقن سوى القتل والتدمير، وأنها أداة رخيصة لتنفيذ أجندة إيران وخبرائها الذين باتوا يتحكمون بالقرار السياسي والعسكري، دون أن يحق لقيادتها الاعتراض وأن من يعترض يتم تصفيته جسدياً”.