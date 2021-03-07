شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف الإمدادات والعناصر الإرهابية الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العديد من العناصر الإرهابية الحوثية والإمدادات والقدرات الخاصة بهم. ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقطع فيديو يوثق عمليات الاستهداف ضمن جهود الإسناد والدعم من التحالف للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.

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