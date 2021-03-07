البعثة الدبلوماسية الأمريكية في السعودية تحذر رعاياها من "احتمال هجمات صاروخية"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "رويترز" مساء اليوم الأحد عن ساكنين في المملكة سماع دوي انفجار بمدينة الظهران شرق السعودية.

وقال الساكنان إنهما سمعا دوي انفجار بمدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية اليوم الأحد لكن لم يعرف سببه كما لم يرد تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية.

ومن جانبها قالت جماعة أنصار الله" في اليمن، في تصريح مساء اليوم إنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

وقال العميد سريع في بيانه المشور على صفحته في "تويتر": "استهدفت شركة أرامكو في ميناءِ رأسِ التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في "عملية توازُن الردعِ السادسة. فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بأربعِ طائرات مسيرة نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

ولفت سريع إلى أن هذه العملية تأتي في إطار "حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الرد على تصعيد العُدوان وحصاره الشاملِ على بلدنا العزيز".

ووعد العميد سريع "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمرَّ في عُدوانه وحصاره على بلدِنا".

يتبع...