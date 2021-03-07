وكالة: سماع دوي انفجار بمدينة الظهران شرقي السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة عن الساكنين إنهما سمعا دوي انفجار بمدينة الظهران شرقي المملكة العربية السعودية اليوم الأحد لكن لم يعرف سببه كما لم يرد تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية.

​وأشارت الوكالة إلى أن أحد الساكنين أبلغها بأن "الانفجار وقع الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية في حين قال الآخر إن الانفجار وقع الساعة الثامنة مساء.

ونقل عدد من المغردين في المملكة العربية السعودية أن الأصوات التي سمعت هي للدفاعات الجوية السعودية أثناء اعتراضها "هدف معاد في سماء مدينة الظهران وتدمره بنجاح".

​ومن جانبها قالت جماعة أنصار الله" في اليمن، في تصريح مساء اليوم إنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

وقال العميد سريع في بيانه المشور على صفحته في "تويتر": "استهدفت شركة أرامكو في ميناءِ رأسِ التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام في "عملية توازُن الردعِ السادسة. فيما تم استهدافُ مواقعَ عسكرية أخرى في مناطق عسير وجيزان بأربعِ طائرات مسيرة نوع قاصف 2k وسبعة صواريخ نوع بدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

​ونوه سريع أن هذه العملية تأتي في إطار "حقِّنا الطبيعيِّ والمشروعِ في الرد على تصعيد العُدوان وحصاره الشاملِ على بلدنا العزيز".

ووعد العميد سريع "النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمرَّ في عُدوانه وحصاره على بلدِنا".

ويأتي معظم إنتاج المملكة من النفط من المنطقة الشرقية بالسعودية وبها منشآت التصدير التابعة لشركة أرامكو.