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رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

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القاهرة - سامية سيد - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة اليوم الاحد أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.
واتخذ الفريق الفني وفقا لوكالة الأنباء السعودية خلال أعمال الصيانة أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.
وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، حيث تولي الحكومة الرشيدة المسجد الحرام والمسجد النبوي جلّ العناية والاهتمام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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