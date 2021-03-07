شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية تنفذ أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة السعودية اليوم الاحد أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.

واتخذ الفريق الفني وفقا لوكالة الأنباء السعودية خلال أعمال الصيانة أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، حيث تولي الحكومة الرشيدة المسجد الحرام والمسجد النبوي جلّ العناية والاهتمام.