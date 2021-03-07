شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وفد الجيش الليبي فى 5+5: إجراءات لتأمين جلسة البرلمان غدا بسرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وفد الجيش الليبي في 5+5، إنه تم اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان غدا بسرت التي ستصوت على الحكومة الليبية الجديدة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، إن هناك فرصة فريدة أمام مجلس النواب غدا لإقرار الحكومة وإعادة توحيد البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

كان المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد الدبيبة أكد أنه انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية، وتقديراً لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، تم اعتماد الحكومة فى تشكيلتها، على الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات، مع بعض الإضافة، استثماراً للوقت، وتفادياً لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة، والتوزيع الجغرافى للمجتمع الليبى.