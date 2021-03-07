شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وفي وقت سابق، استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مخزنًا لوقود الصواريخ الباليستية تابع للميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة اليمنية صنعاء.

كما نفذت مقاتلات التحالف غارات نوعية استهدفت من خلالها القدرات والعناصر الإرهابية الحوثية ضمن جهود الإسناد والدعم للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وفي السياق، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية، عن تدمير دفاع جوي معاد من نوع “سام – 6” تابع لميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب.

وأكد تحالف دعم الشرعية على استمراره بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.