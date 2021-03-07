أمر ملكي سعودي جديد

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت إمارة منطقة حائل شمالي المملكة عن صدور أمر ملكي بتمديد خدمة أمير المنطقة عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز لمدة أربع سنوات قادمة.

من جانبه، رفع أمير منطقة حائل "شكره وامتنانه" للملك بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأعرب الأمير عبد العزيز "عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلا الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والنماء".

وفي أبريل/نيسان من العام 2017، أصدر أمر ملكي بتعيين عبد العزيز بن سعد أميرا لمنطقة حائل، خلفاً للأمير سعود بن عبد المحسن آل سعود الذي تم تعيينه مستشاراً خاصاً للملك.