شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى وولى عهد أبو ظبى يوجهان رسالة إلى المرأة فى يومها العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة إلى المرأة في الإمارات والعالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر مساء اليوم :"في اليوم العالمي للمرأة أوجه تحية تقدير إلى المرأة في الإمارات والعالم".

وأضاف :"لقد وقفت بشجاعة وإخلاص في الخطوط الأمامية لمواجهة "كورونا"، لتؤكد أن مستقبل المجتمعات يرتبط بالمشاركة المتساوية والفاعلة للنساء والرجال.. تمكين المرأة أولوية أساسية في رؤية التنمية الإماراتية".



محمد بن زايد عبر تويتر

من جانبه، هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرأة في يومها العالمي، مغردا عبر تويتر :"في اليوم العالمي للمرأة نهنئ بنت الإمارات على انجازاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية، ونهنئ أم الإمارات على دعمها الذي أثمر وأينع قصصاً نفخر بها. ونهنئ شعب الإمارات الذي أشرك المرأة منذ البداية في مسيرة التنمية ووصل بهذه المسيرة للعالمية".



محمد بن راشد عبر تويتر

وغرد حساب شرطة دبي عبر تويتر :"في اليوم العالمي للمرأة، تهنئ القيادة العامة لـ شرطة دبي المرأة الإماراتية، وكل نساء العالم بهذه المناسبة، التي تصادف يوم 8 مارس من كل عام، متمنين لهن مواصلة مسيرة النجاح وحصد المزيد من الإنجازات".