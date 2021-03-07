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وزير الثقافة العراقى: صلاة البابا فرنسيس على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلام

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم إن صلاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأحد على أنقاض كنائس الموصل رسالة سلام للعالم.
وأضاف ناظم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "أن ترحيب جميع العراقيين بقداسته ونبذهم لداعش رسالة إلى العالم تؤكد أن جميع الديانات تدعو إلى المحبة والسلام"، مشيرا إلى أن نزعُ خيطٍ بسيط من البساط يمكن أن يؤدي لاتلافه".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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