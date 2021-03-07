شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 379831 حالة، منوهة بأن عدد الحالات النشطة بلغ 2689 والحرجة 505 حالات.

ووفق لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379831 حالة، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6528 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن عدد الحالات النشطة بلغ 2689 والحالات الحرجة 505 حالة.