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الأردن يسجل 35 حالة وفاة و6 آلاف و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 6 آلاف و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 427 ألفا و717 إصابة.
وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 367 ألفا و315 حالة شفاء، بعد تسجيل 4 آلاف و550 حالة جديدة، فيما بلغت إجمالي الوفيات 4 آلاف و935 حالة، بعد تسجيل 35 حالة وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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