شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنتزع 1846 لغما فى اليمن وتدعم عددا من المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الممكلة العربية السعودية من نزع 1.846 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى، وفق بيان صحفى لسفارة الممكلة بالقاهرة.

وتنوعت الألغام ما بين 19 لغمًا مضادًا للأفراد، و 954 لغمًا مضادًا للدبابات، و 868 ذخيرة غير متفجرة، و 5 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 222.198 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء، ونُزع خلال هذا الأسبوع 457 ذخيرة غير متفجرة و 196 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن.

وفي محافظة الجوف تمكن الفريق من إزالة 567 لغمًا مضادًا للدبابات، كما نزع من مدينة خب الشغف 45 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة، وفي مدينة قعطبة بمحافظة الضالع نزع الفريق ذخيرتين غير متفجرة، كما تمكن من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الخوخة بالحديدة إلى جانب 10 ذخائر غير متفجرة.

وفي مدينة زنجبار بمحافظة لحج نجح الفريق في نزع 166 ذخيرة غير متفجرة، كما جرى نزع 40 ذخيرة غير متفجرة في مأرب، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح الفريق في نزع 57 ذخيرة غير متفجرة.

ونُزع بمحافظة تعز في مديرية الوازعية 4 ذخائر غير متفجرة و 3 عبوات ناسفة، كما نزع 10 ألغام مضادة للأفراد و 31 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المخا، ونزع 8 ألغام مضادة للأفراد و 36 لغمًا مضادًا للدبابات و 102 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، ونزع أيضًا لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و 75 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية ذباب بالإضافة إلى 29 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.

ومن جهة أخرى تستمر السعودية فى دعم القطاع الطبى فى اليمن حيث دشنت مشروع "توزيع معدات ومستلزمات طبية لأقسام المعالجة التغذوية الداخلية لحالات سوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة" فى أربعة مستشفيات بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويستهدف المشروع مستشفى كرى العام، ومستشفى الشهيد محمد هايل، و مستشفى 26 سبتمبر بالجوية، ومستشفى حريب.