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الحكومة الأردنية: ما ترتكبه ميليشيا الحوثي أفعال إرهابية جبانة

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية ، من خلال إطلاق عدد كبير من الطائرات المسيرة والمفخخة دون طيار.وفقا لـ”الرياض”

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، الأمر الذي يشكّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويتناقض مع الجهود الدولية المستهدفِة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.

وشدد السفير الفايز على وقوف بلاده دائما إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً موقف الأردن الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف -دون تمييز- الجميع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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