شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحسم الجدل بشأن حاجة المملكة لإجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن معظم الدول تراجعت عن مناعة القطيع كون أن فيروس كورونا خطير ووفياته مرتفعة، واتجهت للتطعيم باللقاحات المضادة للفيروس والتعامل الطبي مع الحالات المصابة.
وأشار محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، اليوم الأحد، أن المملكة ليست بحاجة لإجراءات مشددة.
وأوضح متحدث الصحة، أن خطوة الحصول على اللقاح يجب أن تكون بشكل سريع حتى نعود لحياتنا الطبيعية، وتابع:” لا نزال نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات بـ كورونا في المملكة”.
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