إثيوبيا تحصل على 2.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقت إثيوبيا، الأحد، 2.2 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19، بحضور عدد من المسؤولين المحليين والإقليميين.



وشارك في عملية تسلم اللقاحات التي وصلت على متن الخطوط الإثيوبية، بمطار العاصمة أديس أبابا، عدد من المسؤولين الحكوميين على رأسهم وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة ليا تاديسي، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون.

وأكدت وزيرة الصحة الإثيوبية أهمية هذه اللقاحات لبلادها، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تزايد، وإن ذلك يعزز أهمية هذه اللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاحات لن توقف انتشار المرض ولكن الأمر يتطلب مواصلة الجهود للحد من انتشار الوباء.

ولفتت المسؤولة الإثيوبية، خلال كلمة لها، إلى أن اللقاحات ستعطى في الأيام القليلة المقبلة.

ووفق آخر تقرير لوزارة الصحة الإثيوبية، فإن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 165.209 حالة في البلاد، فيما بلغت حالات التعافى 137.785 حالة تعاف، و2.420 حالة وفاة جراء الوباء.

وأعلنت إثيوبيا مؤخرًا خطة لتحصين 20% من سكانها ضد الوباء بحلول نهاية عام 2021.

وكانت وزيرة الصحة الإثيوبية قالت إن بلادها اتفقت على توفير 9 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 حتى أبريل/ نيسان.

وأضافت أنها تأمل في تطعيم ما لا يقل عن 20% من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة بحلول نهاية العام.

وتابعت "من الآن وحتى أبريل جرى تخصيص ما يقرب من 9 ملايين جرعة لنا".

وفي ضوء شح الموارد وضعف الإمكانيات مقارنة بباقي دول العالم تتسابق الدول الأفريقية للحصول على الجرعات اللازمة لحماية نحو 1.3 مليار إنسان في القارة وإعادة فتح الأعمال التجارية بأمان.

وتضررت أفريقيا من فيروس كورونا بصورة أقل نسبيا من باقي العالم، وسجلت 104 آلاف وفاة بحسب إحصاء لرويترز، ويقل هذا العدد عن الوفيات في دول مثل الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وبريطانيا.

والخميس أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي أن 9 دول أفريقية أبلغت عن وصول فيروس كورونا المتحور لها.

وأضافت أن تلك الدول هي الكونغو والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وجامبيا وليبيا.

ودعا المركز الأفريقي في بيان، الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا" وترصد التهابات الجهاز التنفسي الحاد والوفيات السريعة.

وأشار إلى أن إجمالي إصابات كورونا في القارة بلغ 3 ملايين و914 ألف إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 104 آلاف وفاة، مؤكدة أن منطقة الجنوب الأفريقي تعد الأكثر تضررا.