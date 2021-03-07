الجيش اليمنى: توجيه ضربات نوعية عسكرية استهدفت قدرات الميليشيات فى صنعاء

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمنى، توجيه ضربات نوعية عسكرية استهدفت قدرات الميليشيات في صنعاء، موضحا أن ضربات التحالف العربى أفقدت الميليشيات الحوثية القدرة على السيطرة العملي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش اليمنى: تقدمنا على عدة جبهات في مأرب بدعم من غارات التحالف، لافتا إلى أن هناك معلومات استخباراتية واستطلاعات جوية أدت لاستهدافات دقيقة لأهداف الميليشيات في صنعاء.

وقال الجيش اليمنى، إن استهداف القواعد الصاروخية ومخازن مسيرات الحوثي له مردود إيجابي على عملياتنا على الأرض

كما أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، تحرير مديرية جبل حبشي في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بشكل كامل، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.