شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممى: نتمنى انعقاد مجلس النواب الليبى لمنح الثقة للحكومة دون عراقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا ، أن أعضاء مجلس الأمن يدعمون نتائج حوار جنيف، معربين عن آملهم أن تعقد جلسة مجلس النواب الليبي المزمع عقدها يوم غد الاثنين دون أن تحدث فيها أي عراقيل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي، محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأحد بمدينة طرابلس، الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن المكتب الإعلامي الخاص بالمنفي أنه جرى - خلال اللقاء - الحديث عن الوضع الحالي وآخر تطورات بالوضع في ليبيا، والاستحقاقات المقبلة.

كان عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي قد وصلوا اليوم إلى مدينة سرت ،استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وقال عضو المكتب الإعلامي ببلدية سرت محمود الناجح "إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان على رأس المجموعة التي وصلت إلى المدينة".